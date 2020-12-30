Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan kısa açıklamada, Etiyopya'nın Kahire'deki Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti'nin açıklamalarının Mısır'ın içişlerine müdahale olarak değerlendirildiği ve bu konuda açıklama yapılması istendiği kaydedildi.

Mufti'nin açıklamalarına ilişkin ayrıntılı bilgi ise verilmedi.

HEDASİ BARAJI ANLAŞMAZLIĞI