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    • 31.12.2020 02:04
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    Etiyopya'nın "içişlerine müdahale" gerekçesiyle 'na çağrıldı

    Etiyopyalı bir yetkilinin yaptığı açıklamaların "içişlerine müdahale" olarak görülen Adis Ababa'nın , 'na çağrıldı.

    AA
    Etiyopya ile Mısır arasında tansiyon yükseldi

    Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan kısa açıklamada, Etiyopya'nın Kahire'deki Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

    Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti'nin açıklamalarının Mısır'ın içişlerine müdahale olarak değerlendirildiği ve bu konuda açıklama yapılması istendiği kaydedildi.

    Mufti'nin açıklamalarına ilişkin ayrıntılı bilgi ise verilmedi.

    HEDASİ BARAJI ANLAŞMAZLIĞI

    Etiyopya, Mısır'da 30 yıl iktidarda kalan Hüsnü Mübarek'in 2011'de devrilmesinden doğan iktidar boşluğundan yararlanarak Hedasi Barajı'nın yapımına başladı. Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor. Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

    Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor. Addis Ababa yönetimi, barajın bölge ülkelerine zarar vermeyeceğini savunuyor. Etiyopya, inşası bitmek üzere olan barajda temmuzda su tutmaya başlamıştı.

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