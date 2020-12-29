İskoçya'da diyabet hastalarının corona virüsten nasıl etkilendikleri üzerine bir araştırma yayınlandı. National Records of Scotland verileri ve İskoç Yoğun Bakım Derneği veritabanı incelenerek yapılan araştırmaya göre, diyabet hastalarının corona virüsten diğer hastalara göre daha fazla etkilendiği açıklandı.