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    • 30.12.2020 00:02
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    İran'dan ABD'ye suçlama: Bölgedeki muhtemel maceracılıktan Washington sorumlular

    Bakanı , ABD'yi "şüpheli ve şeytanca" adımlar atmakla suçlayarak, "Bölgedeki her türlü muhtemel maceracılıktan Washington yönetimi sorumludur" ifadelerini kullandı.

    İran'dan ABD'ye suçlama! Washington...

    İran yapılan yazılı açıklamaya göre Muhammed , Katar Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile telefonda görüştü.

    Zarif, Katarlı mevkidaşıyla ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

    İRAN'DA ABD'Yİ SUÇLAMA
    Görüşmede, bölge ülkelerinin yabancıların müdahalesi olmadan güvenlik ve istikrara katkı sağlaması gerektiğine işaret eden Zarif, ABD'yi "şüpheli ve şeytanca" adımlar atmakla suçlayarak, "Bölgedeki her türlü muhtemel maceracılıktan Washington yönetimi sorumludur" dedi.

    Zarif, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Karabağ'daki savaşın sona ermesinin bölge ülkeleri arasında çok yönlü iş birliğine zemin oluşturduğunu belirtti.

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