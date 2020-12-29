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    • 30.12.2020 00:05
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    ’de ortaya çıkan lu ’ye de sıçradı

    Son dakika haberi... ’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtin ün a uğrayan yeni türü ’de de tespit edildi. Virüs tespit edilen kişinin akrabalarını ziyaret etmek için 'ya giden bir yolcu olduğu ifade edildi.

    İHA
    Mutasyonlu koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı

    İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtine koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü Şili'de de tespit edildi.

    İNGİLTERE'DEN DÖNEN BİR KİŞİDE RASTLANDI
    Şili'de İngiltere'den dönen 1 kişi de Covid-19'un yeni türü tespit edildi. Başkent Santiago'da bulunan Santiago Havalimanına inen bir yolcunun PCR testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan analiz sonucu yolcuda Covid-19'un yeni türü olduğu tespit edildi.

    Şili Halk Sağlığı Müsteşarı Paula Daza düzenlendiği basın toplantısında, "İngiltere'de bulunan yeni korona virüs türünü taşıyan ilk vaka Şili'de görüldü. Bu kişi akrabalarını ziyaret etmek için Londra'ya giden bir yolcu" ifadelerini kullandı.

    Daza, bu kişinin bir hafta İngiltere'nin başkenti Londra'da kalmasının ardından 22 Aralık'ta İspanya'nın başkenti Madrid aktarmalı olarak Şili'ye gelen bir kadın olduğunu belirtti.

    Müsteşar Daza, "Tüm acil durum önlemleri çoktan alındı. Kişi evinin yakınındaki bir hastaneye nakledildi" ifadelerini kullanarak, kadının sağlık durumunun iyi olduğunu ve asemptomatik olduğunu açıkladı. Daza, izlenebilirlik prosedürünü gerçekleştirmek için kadınla birlikte aynı uçakta yer alan tüm insanları ve yakın temaslarını araştıracağını belirtti.

    ŞİLİ, YURTDIŞINDAN GELENLERE 10 GÜNLÜK KARANTİNA ŞARTI GETİRDİ
    Daza, "31 Aralık itibarıyla, ülkemize giren tüm Şilililer ve yabancılar 10 gün karantina altında kalmak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı. Müsteşar, PCR testi yapılması ve sonucu negatif çıkması durumunda ise ilgili kişinin 7'inci günde karantinasının sona ereceğini duyurdu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüs Şili’ye de sıçradı