İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtine koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü Şili'de de tespit edildi.
İNGİLTERE'DEN DÖNEN BİR KİŞİDE RASTLANDI
Şili'de İngiltere'den dönen 1 kişi de Covid-19'un yeni türü tespit edildi. Başkent Santiago'da bulunan Santiago Havalimanına inen bir yolcunun PCR testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan analiz sonucu yolcuda Covid-19'un yeni türü olduğu tespit edildi.
Müsteşar Daza, "Tüm acil durum önlemleri çoktan alındı. Kişi evinin yakınındaki bir hastaneye nakledildi" ifadelerini kullanarak, kadının sağlık durumunun iyi olduğunu ve asemptomatik olduğunu açıkladı. Daza, izlenebilirlik prosedürünü gerçekleştirmek için kadınla birlikte aynı uçakta yer alan tüm insanları ve yakın temaslarını araştıracağını belirtti.
ŞİLİ, YURTDIŞINDAN GELENLERE 10 GÜNLÜK KARANTİNA ŞARTI GETİRDİ
Daza, "31 Aralık itibarıyla, ülkemize giren tüm Şilililer ve yabancılar 10 gün karantina altında kalmak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı. Müsteşar, PCR testi yapılması ve sonucu negatif çıkması durumunda ise ilgili kişinin 7'inci günde karantinasının sona ereceğini duyurdu.