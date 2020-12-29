İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtine koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü Şili'de de tespit edildi.

İNGİLTERE'DEN DÖNEN BİR KİŞİDE RASTLANDI

Şili'de İngiltere'den dönen 1 kişi de Covid-19'un yeni türü tespit edildi. Başkent Santiago'da bulunan Santiago Havalimanına inen bir yolcunun PCR testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan analiz sonucu yolcuda Covid-19'un yeni türü olduğu tespit edildi.