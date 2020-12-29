Hırvatistan'ın Petrinja şehrindeki 6.3 büyüklüğündeki depremde bir kız çocuğu hayatını kaybetti





Petrinja merkezli deprem, bölge ülkeleri Bosna Hersek ve Sırbistan'da da hissedilirken, depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

Petrinja'da dün de art arda 5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, bazı binalar hasar görmüştü.



