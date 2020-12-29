Raporlara göre, ABD her iki enstitüyü de 'biyolojik silahlar için araştırma yapma ihtimali nedeniyle' yaptırımlarla vurdu.48. kurumun, Toledo programının öncülüğünü yapan FSB ünitesi 68240'a veri sağladığı bildiriliyor

Bir kaynak The Mirror'a şunları söyledi: "Hem Rusya hem de Birleşik Krallık'ta Novichok gibi silahlara karşı nasıl savunma yapılacağını öğrenmek için biyolojik ve kimyasal savaşları inceleyen laboratuvarlar var."