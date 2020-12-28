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    • Dünya
    • 28.12.2020 10:30
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    • 28.12.2020 10:30
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    SON DAKİKA: 'dan 'a alçak saldırı: 1 asker şehit oldu

    Son dakika haberine göre, 'ın Hocavend bölgesinde ormanlık alanda saklanan askerlerinin Azerbaycan askerlerine saldırması sonucu 1 Azerbaycan askeri hayatını kaybetti, 1 askeri ise yaralandı.

    İHA
    Ermenistan'dan alçak saldırı!
    askerleri askerlerine saldırdı. Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 15.30 sıralarında Hocavend ilinin Ağdam (Akaku) köyünde meydana gelen olayda, ormanlık alanda saklanan 6 Ermenistan askerinin Azerbaycan askerlerine saldırdığı belirtildi. Çıkan çatışmada bir Azerbaycan askeri şehit oldu, 1 asker yaralanırken, 6 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

    Yaralanan asker Emin Aliyev'e ilk müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldığı ve hayati riskinin olmadığı bildirildi. Saldırıda şehit olan askerin Elmir Gamberov olduğu açıklandı. Bakanlık, şehidin aile ve yakınlarına taziyelerini iletti.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Ermenistan'dan Azerbaycan'a alçak saldırı: 1 asker şehit oldu