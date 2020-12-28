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    • Dünya
    • 28.12.2020 08:34
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    • 28.12.2020 08:34
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    Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 81 milyonu aştı!

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 81 milyon 144 bin 994'e ulaştı.

    AA
    Dünya genelinde vaka sayısı 81 milyonu aştı!

    Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 81 milyonu geçti.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 81 milyon 144 bin 994'e ulaştı.

    ABD 19 milyon 573 bin 847 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 10 milyon 208 bin 725 ile , 7 milyon 484 bin 285 ile , 3 milyon 50 bin 248 ile , 2 milyon 559 bin 686 ile , 2 milyon 288 bin 345 ile , 2 milyon 147 bin 578 ile , 2 milyon 47 bin 696 ile , 1 milyon 869 bin 610 ile ve 1 milyon 655 bin 322 ile izliyor.

    Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 771 bin 981 kişi yaşamını yitirdi, 57 milyon 293 bin 765 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Dünya Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 81 milyonu aştı!