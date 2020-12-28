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    • 28.12.2020 23:58
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    'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının 6 bin dozluk ilk partisi ’a ulaştı

    Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 'nın koronavirüse karşı geliştirdiği aşıdan 6 bin dozun Macaristan'a ulaştığını açıkladı.

    AA
    Rus aşısının ilk partisi Macaristan’a ulaştı

    'da 40 bin kişi üzerinde denenen Rus aşısının yüzde 91,4'lük koruma sağladığını belirten Szijjarto, " ister Batı'da ister Doğu'da olsun, dünyadaki başarılı aşı çalışmalarının hepsinde yer alıyor. Bu aşıların, Macar uzmanların kararına göre, ülkeye hızla getirilmesi için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

    Macaristan verilerine göre, ülkede son 24 saatte 609 yeni vaka görüldü.

    Bugüne kadar 316 bin 669 vakanın tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 114 artışla 9 bin 161'e çıktı.

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    Haberler Dünya Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının 6 bin dozluk ilk partisi Macaristan’a ulaştı