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    • 29.12.2020 00:23
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    ’de : 3 Fransız askeri öldü

    ’nin Hombori bölgesinde zırhlı aracın geçişi sırasında düzenlenen da 3 Fransız askeri öldü. Askerlerin 2013’te başlatılan kapsamında bölgede bulundukları belirtildi.

    İHA
    Mali'de 3 Fransız askeri öldü

    'nin Hombori bölgesinde Fransız askerlerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında düzenlendi.

    3 ASKER ÖLDÜ
    Saldırıda 3 asker hayatını kaybetti. 3 askerin Thierville-sur-Meuse (Meuse) avcılarının 1. Alayı'na bağlı oldukları ve 2013'te başlatılan kapsamında bölgede bulundukları belirtildi.

    ELYSEE SARAYI'NDAN AÇIKLAMA
    'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un askerlerin ailelerinin acısını paylaştığı ve başsağlığı dilediği kaydedildi. Saray, Cumhurbaşkanı Macron'un çok büyük bir duygu seli yaşadığını ve askerlere derin bir saygı duyduğunu aktarırken, "Fransa için görevlerini yerine getirirken ölen bu askerlerin anısını en büyük saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandığını belirtti.

    Saray, Macron'un Sahel'de konuşlandırılan Fransız askerlerine olan güvenini ifade ederek, "Cesaretlerini selamlıyorum" dediğini açıkladı. Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Macron'un 'nın terörizmle mücadeleye devam etme kararlılığına vurgu yaptığı aktarıldı.

    Mali'deki Serval Operasyonu'nda bugüne kadar 47 Fransız askeri hayatını kaybetti. kıtasının Sahel bölgesinde başlatılan Serval Operasyonu ve

    2014'de başlatılan Barkhane Operasyonu kapsamında bölgede 5 binden fazla Fransız askeri görev yapıyor.

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