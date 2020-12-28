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    • Dünya
    • 28.12.2020 23:52
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    • 28.12.2020 23:52
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    'da terör örgütü 'e yönelik operasyon: 8 gözaltı

    'da terör örgütü ile bağlantılı bir gruba yönelik operasyon düzenlendi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda düzeneği ele geçirildi.

    Kuzey Makedonya'da DEAŞ operasyonu

    'nın Kumanova şehrinde telefon kayıtlarını inceleyen polis, terör örgütü 'la bağlantısı olan bir grubu tespit etti.

    Soruşturmayı derinleştiren İçişleri Bakanlığı, grubun terör örgütüne finansal ve lojistik destek sağladığını, ayrıca kamu binalarına yönelik saldırı hazırlığında olduğunu belirledi.

    8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Bunun üzerine gruba yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda düzeneği ile örgütsel doküman ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı.

    KUZEY MAKEDONYA'DA DEAŞ TERÖRÜ
    Ülkenin kuzeyindeki Kumanova şehrinde örgütlenen DEAŞ bağlantılı gruba Eylül ayında da operasyon düzenlenmiş, üç kişi gözaltına alınmıştı.

    Terör örgütü üyeliği ve saldırı düzenleme teşebbüsü ile suçlanan toplam 11 kişinin en az onar yıl hapis cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.

    Kuzey Makedonya'da 2015 yılında kabul edilen yasa ile, yurtdışında savaşmaya giden ülke vatandaşlarına hapis cezası getirildi.

    Bugüne kadar 'de DEAŞ terör örgütü saflarına katılan 70 Makedonya vatandaşı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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    Haberler Dünya Kuzey Makedonya'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon: 8 gözaltı