1967 sonrası İsrail işgaliyle külliye bakımsızlığa itiliyor. Ta ki 2013'e kadar. O tarihe kadar mezberelikten farksız olan bu tarihi ve dini mekan Türkiye'nin girişimleriyle TİKA tarafından restore ettiriliyor. Ve 2014'ten itibaren Nebi Musa Şenlikleri Türkiye tarafından her yıl Nisan ayında yeniden gerçekleştiriliyor.