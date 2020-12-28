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    • Dünya
    • 28.12.2020 14:55
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    • 28.12.2020 14:55
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    'dan kırmızı alarm! 121 kişi daha ten öldü

    'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121 artarak 54 bin 814 oldu. 5 bin 908 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

    AA
    İran'dan kırmızı alarm! 121 kişi daha koronavirüsten öldü

    Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 121 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 5 bin 908 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

    Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 814'e vaka sayısının da 1 milyon 206 bin 373'e çıktığını aktardı.

    Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 174'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 960 bin 751 olduğunu ifade etti.

    83 milyon nüfusluk ülkede 7 milyon 460 bin 422 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 108 ilçenin turuncu ve 340 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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    Haberler Dünya İran'dan kırmızı alarm! 121 kişi daha koronavirüsten öldü