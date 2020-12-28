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    • 28.12.2020 18:04
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    İran para arıyor: 'ın bize 5 milyar dolar borcu var

    (NIGC), nın ithal ettiği nedeniyle 5 milyar dolar borcu olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada borcun ödenmediği için Irak'ın 1 milyar dolar ceza ödemesi gerektiği iddia edildi.

    AA
    İran paranın peşinde: Irak'ın bize borcu var

    İran Milli Gaz Şirketinden yapılan açıklamada, Irak Elektrik Bakanlığının İran'a olan 5 milyar dolar borcunun 3 milyar dolarının Trade Bank of Iraq'ta (TBI) bloke edildiği belirtildi.

    Yapılan uyarıların ardından Irak'a ihraç edilen doğal gaz miktarının düşürüldüğü aktarılan açıklamada, "Irak Elektrik Bakanlığının, İran Milli Gaz Şirketine 5 milyar dolar borcu bulunuyor. Bunun 3 milyar doları Irak bankasında ve kullanılamıyor. Kalan 2 milyar doları ise henüz ödemedi." ifadeleri kullanıldı.

    Irak'ın, iki ülke arasında imzalanan anlaşmadan kaynaklı, İran'a 1 milyar dolar ceza ödemesi gerektiği ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "İran Milli Gaz Şirketinin Irak'a yaptığı doğal gaz ihracatı ekonomik ve ticari bir konudur. İran tarafı, Irak'taki 6 milyar doları bulan alacağından hiçbir yarar görmemiştir. İhracatın hedefi gelirdir ve elde edilen para; gıda ve ilaç için kullanılmaktadır. Irak tarafına defalarca uyarı yapılmasına rağmen dikkate alınmadığı için ihraç edilen miktar düşürülmüştür."

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    Haberler Dünya İran para arıyor: Irak'ın bize 5 milyar dolar doğal gaz borcu var