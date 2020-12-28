Yapılan uyarıların ardından Irak'a ihraç edilen doğal gaz miktarının düşürüldüğü aktarılan açıklamada, "Irak Elektrik Bakanlığının, İran Milli Gaz Şirketine 5 milyar dolar borcu bulunuyor. Bunun 3 milyar doları Irak bankasında ve kullanılamıyor. Kalan 2 milyar doları ise henüz ödemedi." ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın, iki ülke arasında imzalanan anlaşmadan kaynaklı, İran'a 1 milyar dolar ceza ödemesi gerektiği ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: