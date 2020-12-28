ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden koronavirüs aşısı için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabileceği iddia edildi.
"SAVAŞ DÖNEMİ YASASINI YÜRÜRLÜĞE SOKACAK"
Biden'ın danışmanlarından Dr. Celine Gounder, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Biden, kişisel koruyucu ekipman ile test kapasitesini artırmak ve yeterli miktarda aşı ham maddesi üretmek için savaş dönemi yasasını yürürlüğe sokacak." dedi.
Gounder, Biden göreve başladığında test sayısında da büyük artış olacağını da belirtti.