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    • 29.12.2020 02:03
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    Flaş iddia! ABD Başkanlığına seçilen koronavirüs aşısı için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir!

    ABD Başkanlığına seçilen 'ın danışmanlarından Dr. , Biden'ın savaş dönemlerinde kullanılan Savunma Üretim Yasasını yeni tip koronavirüs aşısının üretiminin artırılması için devreye sokabileceğini bildirdi.

    AA
    Biden koronavirüs için savaş yasasını kullanabilir

    ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden koronavirüs aşısı için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabileceği iddia edildi.

    "SAVAŞ DÖNEMİ YASASINI YÜRÜRLÜĞE SOKACAK"
    Biden'ın danışmanlarından Dr. Celine Gounder, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Biden, kişisel koruyucu ekipman ile test kapasitesini artırmak ve yeterli miktarda aşı ham maddesi üretmek için savaş dönemi yasasını yürürlüğe sokacak." dedi.

    Gounder, Biden göreve başladığında test sayısında da büyük artış olacağını da belirtti.

    ABD Başkanı Donald Trump, salgının başlarında General Motors'a suni solunum cihazı ürettirmek için savaş döneminden kalma Savunma Üretim Yasası'na başvurmuştu.

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    Haberler Dünya Flaş iddia! ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden koronavirüs aşısı için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir!