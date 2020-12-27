



Tedavisi süren vaka sayısına göre ABD'yi 2 milyon 295 bin 899 ile Fransa, 798 bin 710 ile Brezilya, 580 bin 941 ile İtalya, 574 bin 408 ile Belçika, 541 bin 299 ile Rusya, 386 bin 19 ile Almanya ve 350 bin 257 ile Ukrayna izledi.