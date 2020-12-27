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    • 28.12.2020 02:57
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    Son dakika: Şili'de 6,8 büyüklüğünde

    Gelen son dakika haberine göre, Şili'de 6.8 büyüklüğünde bir meydana geldi. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "" olarak da bilinen 'nda yer alıyor.

    AA
    Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem

    Gelen son dakika haberine göre, Şili'de 6.8 büyüklüğünde bir meydana geldi.

    ABD Jeolojik (USGS), 10 kilometre derinlikte denizde meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin güneyindeki Corral bölgesinin 141 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıkladı.

    Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

    Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi, şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmediğini, temel hizmetlerin ve altyapının olumsuz etkilenmediğini duyurdu.

    Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "" olarak da bilinen 'nda yer alıyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem