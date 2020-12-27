NASA'dan çığır açacak açıklama! 'Dünyaya bakış açımız değişebilir'

Bilim insanına göre bu keşif, Dünya'dan tamamen farklı bir ortamda gelişen yaşamı incelemek ve hayatta kalmak için nasıl mekanizmalar geliştirdiklerini anlamak bilim için çığır açıcı bir ilerleme olacak.

"Eğer bunu (Dünya dışı yaşamın gizemlerini) çözebilirsek, DNA yapımızı dış ortamlara göre değiştirebilecek bilgi – birikime sahip olabiliriz. Belki de diğer yaşam formlarının yaptığı yeni değişiklikleri kullanarak yaşayabilme ve büyüyebilme kavramını geliştirebilirsek, o zaman Galaksinin istediğimiz herhangi bir yerine gidebiliriz, yani bu her kapıyı açar!" ifadelerini kullandı.