Kuş gözetlerken hazine buldu! Adeta servet değerinde!

Treasure Hunting (Hazine Avclığı) isimli dergiye söyleşi veren ve adının gizli kalmasını isteyen kişi, hazineyi kuş gözlemlerken bulduğunu söyledi: "Akşam tarlada kuşları gözlemliyordum. Bir şahinle bir çift saksağanın dalaşını izledikten sonra zemine baktığımda sürülmüş toprağın içinde sıradışı bir şey gördüm.

Adam ilk başta altınları metal makine parçaları zannettiğini belirtti. Daha sonra eline alıp madeni parçaların kalınlık ve dokusunun farklı olduğunu hissettiğini aktardı: "Madeni parçaların parladığını fark ettim. Sonra da çok güzel bir Kelt altını bulduğumu anladım. Şaşkınlık içinde kalakaldım. Kısa süre sonra yaklaşık bir metre yakında başka bir altın daha gördüm. Bunun üzerine eve gidip metal detektörümü aldım."