



PUTİN AÇIKLAMA YAPACAK

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ülkede 60 yaş üstü kişilere aşı uygulama kararının ardından Putin'in ne zaman aşı olacağı ile ilgili soruya açıklık getirdi. Peskov, yakın bir gelecekte Putin'in bu konuda açıklama yapacağını aktardı.