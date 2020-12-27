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    • 27.12.2020 20:12
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    duyurdu: Devlet Başkanı koronavirüs aşısı olacak

    , Devlet Başkanı ’in koronavirüs aşısı ile ilgili aldığı kararı duyurdu. Peskov, Putin'in aşı olacağını, böyle bir karar aldığını ve formalitelerin bitmesini beklediğini açıkladı.



    Rusya'da 60 yaş üstü kişilere yarından itibaren aşı uygulaması başlatılacağı duyurulması üzerine 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aşı olup olmayacağı merak konusu oldu.



    Daha önce yaptığı açıklamalarda sırası geldiğinde aşı olacağını ifade eden Putin, kendi ülkesinde geliştirilen Sputnik V aşısına güven duyduğunu dile getirmişti.



    PUTİN AÇIKLAMA YAPACAK
    Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ülkede 60 yaş üstü kişilere aşı uygulama kararının ardından Putin'in ne zaman aşı olacağı ile ilgili soruya açıklık getirdi. Peskov, yakın bir gelecekte Putin'in bu konuda açıklama yapacağını aktardı.



    Peskov, Putin'in aşı olacağını, böyle bir karar aldığını ve formalitelerin bitmesini beklediğini açıkladı.

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