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    • 27.12.2020 19:27
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    'dan skandal talimat: li "güvenlik" larına koronavirüs aşısı yapılmasın

    İşgalci 'in bakanından skandal bir talimat geldi. İsrail 'nın İsrail hapishanelerindeki li "güvenlik" larına "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaması" talimatı verdiği ortaya çıktı.

    AA
    Bu da siyonist vicdanı!

    Filistin topraklarını işgal eden Siyonist İsrail'in bakanı skandal bir talimat verdi.

    FİLİSTİNLİ TUTUKLULARA AŞI YAPILMASIN
    İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaması" talimatı verdiği ortaya çıktı.


    Amir Ohana

    Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Sağlık Bakanlığının yönetmeliğine rağmen Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki "güvenlik" tutuklularına Kovid-19 aşısı yapılmaması için geçen hafta ilgili kurumlara talimat gönderdiği belirtildi.

    Tutukluların İsrail'de Kovid-19'a karşı aşılanacak ikinci grubun bir parçası olduğu yönündeki Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine aykırı olarak, Ohana'nın sadece hapishane çalışanlarının aşılanması emrini verdiği ifade edildi.

    Haberde, Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından gönderilen talimatta "Filistinli" ifadesinin geçmediği ancak İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin dışında "güvenlik" tutuklusu bulunmadığı vurgulandı.

    İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin büyük bir bölümü "güvenlik" tutuklusu olarak sınıflandırılıyor.

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    Haberler Dünya İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'dan skandal talimat: Filistinli "güvenlik" tutuklularına koronavirüs aşısı yapılmasın