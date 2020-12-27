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    • Dünya
    • 27.12.2020 22:33
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    • 27.12.2020 22:34
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    'den sonra Arap Yarımadası'nda büyük şok! Koronavirüsün hızlı yayılan türü 'de görüldü

    'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgının hızlı yayılan türü 'de görüldü. Ürdün ndan yapılan açıklamada iki kişinin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne yakalandığı duyuruldu.



    Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, yaptığı açıklamada, İngiltere'den gelen 2 Ürdünlüde, mutasyona uğrayan türün görüldüğünü belirtti.



    Ubeydat, söz konusu Ürdünlülerin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

    Öte yandan Ürdün Sağlık Bakanlığı, son olarak Kovid-19 nedeniyle 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1590 kişide virüs tespit edildiğini, 2 bin 863 kişinin iyileştiğini duyurdu.



    TOPLAM CAN KAYBI 3 BİN 758'E YÜKSELDİ
    Böylece ülkede toplam can kaybı 3 bin 758'e, vaka sayısı 287 bin 946'ya, iyileşenlerin sayısı 261 bin 514'e yükseldi.



    İngiltere'de, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görülmesi paniğe yol açarken, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.

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    Haberler Dünya İngiltere'den sonra Arap Yarımadası'nda büyük şok! Koronavirüsün hızlı yayılan türü Ürdün'de görüldü