Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kenti merkezinde bir karavandan duyulan tedirgin edici ses herkesi ayağa kaldırmıştı.
Karavandan yükselen bir kadın sesinde karavanın 15 dakika içinde patlayacağını ve herkesin bölgeyi terk etmesi gerektiği duyuluyordu.
Duyurunun ardından büyük bir gürültüyle patlayan karavan sonucunda 3 kişi yaralandı. Patlama Kentucky ve Tennesse bölgelerinde internet ve cep telefonu kesintilerine neden oldu, öğlen saatlerine kadar çözülemeyen aksaklıklar yaşandı.
FBI o gizemli sesin peşine düşünce şoke eden gelişmeler yaşandı.
Metro Nashville Acil Durum Yönetimi Ofisinden yerel medyaya yapılan açıklamada, şehir merkezine park edilmiş bir aracın yerel saatle 06.30 civarında patlaması sonucu çevredeki binaların zarar gördüğü belirtildi.
Patlama sonrası çıkan yangının alevleri ve yükselen siyah dumanları uzak mesafeden görülürken, itfaiye ekiplerinin olay yerinde yangını kontrol altına almaya çalıştığı görülmüştü.
Polis, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı patlamaya ilişkin şimdilik herhangi bir şüpheli durumun görünmediğini ancak incelemelerin devam ettiğini aktardı.
Bugün yapılan açıklamada ise ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde, Noel sabahı meydana gelen patlamayla bağlantılı olduğu düşünülen 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner'un intihar bombacısı olduğu bildirildi.
Tennessee Savcısı Don Cochran, düzenlediği basın toplantısında, "Anthony Warner isimli şahsın intihar bombacısı olduğu sonucuna ulaştık. Bomba patladığında oradaydı ve havaya uçtu." dedi.
Soruşturmayı yürüten federal yetkili David Rausch ise patlamanın meydana geldiği alanda bulunan insan kalıntılarının DNA testinin ardından Warner'a ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.
Warner'ın şehir merkezine park edilmiş karavan tipi araçla kendisini havaya uçurduğunu aktaran yetkililer, intihar bombacısının tek başına hareket ettiğine inandıklarını ifade etti. Yetkililer, patlamanın arkasındaki nedeni ise belirleyemediklerini kaydetti.
ANTHONY WARNER'İN EVİNİ BASAN FBI ŞOKE OLDU
Patlamaya ilişkin araştırmalarını sürdüren FBI, Cumartesi günü yaptıkları soruşturma kapsamında Werner'in evine baskın düzenleyerek arama yaptı. Sonuç ise şoke ediciydi.
Evin, ABD'de yaşayan 29 yaşındaki bir kadına, bombalamayla ilişkili olduğu düşünülen şüpheli Anthony Quinn Werner tarafından verildiği öğrenildi.
Şoke eden gelişme ise ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde yaşayan Michelle Swing'in açıklamalarıydı.
Swing, 63 yaşındaki şüpheli Anthony Quinn Warner'ın, kendisinin haberi olmadan 160 bin dolarlık Bakertown Road mülkünü üstüne geçirdiğini söyledi.
Swing, "Tennessee eyaletinde, rızası, imzası veya herhangi bir şey olmadan başkasına mülk tapusu verebilirsiniz. Bilgim olmadan bana tapu verdiği evi satın almadım bile. Yani bunlar benim için çok garip, tüm söyleyebileceğim bu." dedi.
OLAYLAR BUNUNLA DA BİTMİYORDU
Ayrıca, Warner ayrıca geçen yıl Bakertown Road'daki başka bir evi de Swing'in üstüne geçirmiş. 249 bin dolarlık bu ev daha önce ailesinden birisine aitti ve Warner, onu Swing'e tekrar ücretsiz vermeden önce sadece beş aydır elinde tutuyordu.
Daha sonra evi başka birine vermek için de yine ibraname kullandı.
PATLAMADA 3 KİŞİ YARALANMIŞTI
Patlamada 3 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklanmıştı. Patlama nedeniyle kentte en az 41 bina zarar görürken, hasar oluşan iletişim sistemleri acil çağrı merkezi 911 dahil ev ve GSM hatlarını da etkilemişti.