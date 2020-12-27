"Hükümetler ve toplum tarafından halk sağlığının daha iyi yatırımlarla desteklenmesi durumunda çocuklarımıza ve onların çocuklarına daha güvenli, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir dünya bırakabiliriz" diyen Ghebreyesus, "Salgın sürecinde ülkeler olarak sağlık için para harcıyoruz ancak salgın bittiğinde ise bir sonraki olası salgını engellemek için hiçbir şey yapmıyoruz. Bu tehlikeli bir bakış açısı ve anlaşılması zor" ifadelerini kullandı.