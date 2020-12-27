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    • 27.12.2020 11:29
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    • 27.12.2020 11:31
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    'den korkutan açıklama: son salgın olmayacak

    İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip şu ana kadar 80 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise yüzbinleri geçti. Dünya koronavirüs ile savaşırken ’den şoke eden bir açıklama geldi. (DSÖ) Başkanı , koronavirüsün insanlığın karşılaştığı son salgın olmayacağını söyleyerek, bu nedenle ülkeleri sağlık sistemlerini güçlendirmeye çağrısında bulundu.

    DHA

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Ghebreyesus, koronavirüsün (Covid-19) karşılaşılan son pandemi olmayacağı uyarısında bulunarak, "İklim değişikliği ve hayvan hakları için mücadele edilmediği sürece insan sağlığının salgınlara mahkum olacak" dedi.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgın hastalıklara ilişkin kritik uyarı geldi. Uluslararası Salgın Hazırlık Günü için hazırlanan etkinliğe online katılan ilk Ghebreyesus, koronavirüsün insanlığın karşılaştığı son salgın olmayacağını söyleyerek, bu nedenle ülkeleri sağlık sistemlerini güçlendirmeye çağrısında bulundu.

    "SALGINLAR HAYATIN GERÇEĞİ"
    "Tarih bize koronavirüsün son salgın olmayacağını söylüyor, salgınlar hayatın gerçeği" diye konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Ghebreyesus, iklim değişikliği ve hayvan hakları için mücadele edilmediği sürece insan sağlığının salgınlara 'mahkum' olacağına dikkat çekti.

    "Hükümetler ve toplum tarafından halk sağlığının daha iyi yatırımlarla desteklenmesi durumunda çocuklarımıza ve onların çocuklarına daha güvenli, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir dünya bırakabiliriz" diyen Ghebreyesus, "Salgın sürecinde ülkeler olarak sağlık için para harcıyoruz ancak salgın bittiğinde ise bir sonraki olası salgını engellemek için hiçbir şey yapmıyoruz. Bu tehlikeli bir bakış açısı ve anlaşılması zor" ifadelerini kullandı.

    DÜNYA SALGINLARA HAZIRLIKLI DEĞİL
    DSÖ ve Dünya Bankası'nın ortak bir kolu olan Küresel Hazırlık İzleme Kurulu'nun, pandemiden birkaç ay önce ilk kez Eylül'de yayınladığı yıllık raporu, dünyanın potansiyel olarak yıkıcı pandemiler için hazırlıksız olduğunu ortaya çıkarmıştı.
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    Haberler Dünya DSÖ'den korkutan açıklama: Koronavirüs son salgın olmayacak