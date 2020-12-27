



HİNDİSTAN

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 bin 274 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 188 bin 392'ye çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 761 bin 538 kişi sağlığına kavuştu. Ülkede son 24 saatte 279 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 147 bin 622'ye yükseldi. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.