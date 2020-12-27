Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 27.12.2020 20:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2020 21:09
    ABONE OL

    'de ilan edildi! Koronavirüs vaka sayılarında patlama yaşandı

    ’in başkenti Pekin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle “” ilan edilmesinin ardından bazı semtlerde giriş çıkışlar kapatılıyor. İşte son durum...



    Çin Komünist Partisi'nin, Pekin'de Kovid-19 vaka artışı nedeniyle başkentteki tüm semtlerde "acil durum"a geçildiği ve virüsün görüldüğü yerleşim yerleri ve köylere giriş-çıkışların kapatılacağının duyurulmasının ardından hareketlilik sürüyor.

    Başkentin kuzeydoğusunda bulunan ve Pekin Başkent Uluslarararası Havaalanı yakınlarındaki Şunyi semtinde art arda vakaların tespiti nedeniyle başkentte acil durum sürüyor.



    KONTROLLER SIKILAŞTIRILDI
    Acil durum ilanından sonra pek çok bölgede giriş-çıkışlar durdurulurken, hareketliliğin yüksek olduğu tüm noktalarda denetim ve kontroller sıkılaştırıldı.

    Havaalanı çalışanlarının bir bölümünün Şunyi semtinde ikamet ettiği biliniyor.



    800 BİN KİŞİYE TEST YAPILACAK
    Bölgede 92 laboratuvarda 800 bin kişiye Kovid-19 testi yapılacağı ifade edildi.

    Sosyal medyaya düşen görüntülerde insanların test alanlarında uzun kuyruklar oluşturdukları görülüyor.



    ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ
    Pekin yönetimi Kovid-19 önlemlerinin sıkılaştırılmasını sağlayan acil durumu ilanıyla Yeni Yıl dolayısıyla kutlamalar, şehir dışına yapılacak seyahatler ve kentte toplu halde yapılan eğlence ve dini etkinliklerin iptalini kararlaştırdı.



    Yetkililer, üniversite ve dengi okulların öğrencilerinin Pekin'den ayrılmaması gerektiğini duyurdu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Çin'de acil durum ilan edildi! Koronavirüs vaka sayılarında patlama yaşandı