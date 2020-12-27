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    • 28.12.2020 00:48
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    'li Dr. uyardı: "Koronavirüste en kötüsü daha yaşanmadı"

    Amerika Birleşik Devletleri'nden () Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. , ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" konusunda uyarıda bulundu. Fauci, "Önümüzdeki birkaç hafta çok daha kötü olabilir" ifadelerini kullandı.



    ABD'nin önde gelen doktorlarından Fauci, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, "Endişemin nedeni Noel ve yeni yıl sonrası vakalarda artış olabileceği. Sonbahar sonu ve kışın başında vakaların eğilimine bakarsanız durum gerçekten çok rahatsız edici." dedi.



    "EN KARANLIK GÜNLER"
    ABD'nin salgınla mücadelede çok kritik bir noktada olduğuna dikkati çeken Dr. Fauci, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın "en karanlık günler" endişesini kendisinin de taşıdığını söyledi.



    "ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ HAFTA..."
    ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelede "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" konusunda uyaran Fauci, "Önümüzdeki birkaç hafta çok daha kötü olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

    Aralık, ABD'de salgının başından beri en fazla ölümün gerçekleştiği ay oldu ve 63 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Uzmanlar ise Ocak 2021'in çok daha kötü olabileceği tahmininde bulunuyor.



    1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ SEYAHAT ETTİ
    ABD'de salgının kontrol altına alınabilmesi için tatil sezonunda seyahat edilmemesi uyarılarına rağmen 1 milyondan fazla kişi hava yolu ile seyahat etti.



    19 MİLYONUN ÜZERİNDE VAKA
    Ülkede şu ana kadar 340 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, 19 milyonun üzerinde vaka görüldü.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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