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    • 27.12.2020 00:24
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    'da '' kıyafeti giyen genç dehşet saçtı: 3 ölü

    Son dakika haberi... ’nın Donetsk bölgesindeki kentinde kıyafeti giyen genç dehşet saçtı. 26 yaşındaki genç arkadaşını, arkadaşının oda arkadaşını ve annesini öldürdü.

    İHA
    Süpermen dehşet saçtı

    'nın Donetsk bölgesindeki kentinde kıyafeti giyen genç dehşet saçtı.

    ARKADAŞINI İPLE BOĞDU
    Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Slavyansk kentinde Süpermen kıyafeti giyen 26 yaşındaki bir kişi dükkanına gittiği arkadaşı ile tartışmaya başladı. 26 yaşındaki adam, tartışma sonucu arkadaşını iple boğarak öldürdü.

    İKİ CİNAYET DAHA
    in ardından izlerini örtmek için öldürdüğü arkadaşının evine giden cani, öldürdüğü arkadaşının ev arkadaşını ve 79 yaşındaki annesini öldürdü.

    BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
    Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, cinayeti işleyen kişinin Süpermen kıyafeti giydiğine dikkat çekilerek, bu kişinin daha önce de sabıkalı olduğu aktarıldı. Bakanlık, sorguya alınan ve ardından mahkemeye sevk edilen saldırganın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtti.

    Zanlının sorgusunda ilk cinayeti tartışma sonucu işlediğini sonraki 2 cinayeti ise tanıklık edebilecekleri gerekçesiyle yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

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