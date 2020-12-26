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    • 27.12.2020 01:51
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    'da askeri helikopter düştü: 4 Pakistan askeri hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... 'ın bölgesinde Pakistan ordusuna ait bir helikopter düştü. sonrası 2’si pilot 4 askerin yaşamını yitirdi.

    AA
    O ülkede askeri helikopter düştü

    'ın bölgesinde Pakistan ordusuna ait bir helikopter düştü.

    4 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
    Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Skardu'da şehit olan bir askerin cenazesini alan helikopterin havalandıktan bir süre sonra Minimarg bölgesinde teknik sebeplerden dolayı düştüğü belirtildi. Açıklamada, helikopterde bulunan 2'si pilot 4 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

    Nisan'da Pencap eyaletinde meydana gelen helikopter sında 2 pilot ölmüştü.

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