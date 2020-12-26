Alman şirketi "Pfizer-Biontech" başta olmak üzere Kovid-19 aşılarıyla ilgili çok sayıda soru aldığını belirten Karadaği, "Tıp camiası, bu aşının belirli bir grup ve kişiler için gerekli olduğuna karar verirse bu, akıl ve beden sağlığının korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi açısından dini açıdan da kabul görür." ifadesini kullandı.

HADİS'TEN ÖRNEK VERDİ