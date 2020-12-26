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    • 26.12.2020 21:53
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    'ne göre, doktorların onayından geçen aşısı dinen de uygundur

    , uzman doktorların onayından geçen yeni tip (Kovid-19) aşısının dinen uygun olduğu yönünde fetva verdi. İşte Genel Sekreter Karadaği'nin aşı açıklamasının detayları...

    AA
    Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden aşı fetvası

    Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısı konusunda doktorlara güvenmenin zorunlu olduğunu bildirdi.

    "TIP CAMİASI GEREKLİ OLDUĞUNA KARAR VERİRSE..."

    Alman şirketi "Pfizer-Biontech" başta olmak üzere Kovid-19 aşılarıyla ilgili çok sayıda soru aldığını belirten Karadaği, "Tıp camiası, bu aşının belirli bir grup ve kişiler için gerekli olduğuna karar verirse bu, akıl ve beden sağlığının korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi açısından dini açıdan da kabul görür." ifadesini kullandı.

    HADİS'TEN ÖRNEK VERDİ

    Hazreti Peygamber'in "İslam'da zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur." hadisine dayanarak salgın durumunda tedavinin gerekli olduğu yönünde kararlar bulunduğuna değinen Karadaği, fetvaların da ancak ilim ehli tarafından verilebileceğini kaydetti.

    Karadaği, fetvanın, uzman makamların aşıya onay vermesi, faydasını ve tesirini kanıtlamasına bağlı olacağını, burada da tamamen faydalı olması değil, faydasının ağır basması şartının aranacağını belirtti.

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    Haberler Dünya Dünya Müslüman Alimler Birliği'ne göre, doktorların onayından geçen koronavirüs aşısı dinen de uygundur