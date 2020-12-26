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    • 26.12.2020 20:19
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    'da ilk koroanvirüs aşısı 101 yaşındaki 'ya yapıldı

    Son dakika haberi... 'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı 101 yaşındaki 'ya yapıldı. Kwoizalla'ya Biontech ile Pfizer şirketinin ürettiği aşının yapıldığı öğrenildi.

    AA
    Almanya'da ilk aşı 101 yaşındaki kişiye vuruldu

    'da ilk yeni tip koronavirüs aşısı 101 yaşındaki 'ya yapıldı.

    BİONTECH İLE PFİZER ŞİRKETİNİN ÜRETTİĞİ AŞI
    Magdeburg kenti yakınlarında bulunan Halberstadt beldesinde bir yaşlı bakım merkezinde kalan Edith Kwoizalla'ya Biontech ile Pfizer şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısı yapıldı.

    Alman medyasında yer alan haberlerde, yaşlı bakım merkezinde 50 kişiye aşı yapıldığı, bunlardan 10'nun çalışanlar olduğu ifade edildi.

    Resmi toplu aşılamanın yarın başlayacağı Almanya'da 80 yaşın üzerindeki kişiler ile risk altındaki bulunan hemşire ve hastane personeli aşı önceliğine sahip bulunuyor.

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    Haberler Dünya Almanya'da ilk koroanvirüs aşısı 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı