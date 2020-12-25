EN AZ 6 KİŞİYE BULAŞIYOR: YEREL SALGIN TEHLİKESİ

Uzmanlar, ayrıca yapılan hesaplamaların havalandırılmamış bir odada bulunan Covid-19'lu bir kişinin corona virüsü altı kişiye daha bulaşacağını gösterdiğini açıkladı. Ancak, pencerelerin açık olduğu ortalama bir yemek odasında ise istatistiksel olarak başka hiç kimsenin enfekte olmayacağı belirtildi.

Perrin, "Benzer koşullar varsayıldığında, odadaki pencerelerin açılması üç iletim yinelemesi boyunca, virüsün matematiksel olarak 216 kişiye bulaşmasını engelliyor. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa yılbaşı etkinliklerinin yerel salgınlara yol açması mümkün" değerlendirmesini yaptı.