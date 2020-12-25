MODERNA'NIN AŞISINDA YAN ETKİ

Bir yan etki haberi de bu kez Moderna'nın aşısından geldi. New York Post'un haberine göre FDA Danışma Komitesi, aşının kozmetik yüz dolgusu gibi estetik müdahale yaptırmış kişilerde yan etki yaptığını duyurdu. Klinik deneylerde ortaya çıkan yan etkiler, dolgu yapılan bölgede iltihaplanma ve şişlik olarak gözlemlendi.