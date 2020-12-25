Büyükelçi Kılıç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda,Türk Amerikan Topluluğu'nun seçkin üyelerini temsil eden saygın bir kuruluş olan TASC'ın, görüşlerini paylaşabilmesinin meşru bir durum olduğunu kaydetti.

KILIÇ'TAN TWİTTER'A TEPKİ: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN AÇIK BİR İHLALİDİR

Twitter'in TASC'ın hesabını askıya almasını eleştiren Kılıç, "TASC hesabını askıya alma konusundaki kabul edilemez karar, ifade özgürlüğünün açık bir ihlalidir ve en kısa sürede tersine çevrilmelidir." çağrısında bulundu.