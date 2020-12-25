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    • Dünya
    • 25.12.2020 17:25
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    • 25.12.2020 17:28
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    Bildiğiniz her şeyi unutun! Ne 1 ay ne 3 ay! hastalarının bağışıklığı ne kadar sürüyor?

    Dünyayı ele geçiren 80 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs yüzünden yüzbinlerce kişi hayatını kaybetti. Dünya 1 seneyi aşkın süredir koronavirüsle savaşırken bağışıklık ile ilgili şoke eden bir araştırma ortaya çıktı. Koronavirüs geçirenlerde bağışıklık kaç ay sürüyor? Sorusuna cevap veren araştırmada 20 gün detayı dikkat çekti.

    AA

    Corona virüs salgınına ilişkin yapılan bir araştırmada bağışıklık süreci ile ilgili önemli sonuçlar elde edildi. Kan örneklerinin incelendiği araştırmada 20 gün ayrıntısı dikkat çekti. İşte son dakika haberin detayları...

    BAĞIŞIKLIK KAÇ AY SÜRÜYOR?
    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilerin virüse karşı kazandıkları bağışıklığın 8 ay sürebileceği saptandı.

    Avustralyalı bilim adamlarının Kovid-19 geçiren hastaların virüse karşı ne kadar süre bağışıklık kazandığına ilişkin yürüttükleri araştırma, "Science Immunology" dergisinde yayımlandı.

    KAN ÖRNEKLERİ İNCELENDİ
    Monash Üniversitesi, The Alfred Hastanesi ve The Burnet Enstitüsünün birlikte yürüttüğü çalışmada Kovid-19 teşhisi konulan 25 hastadan ve virüse yakalanmayan 36 kişiden alınan kan örnekleri incelendi.

    20 GÜN AYRINTISI
    Kovid-19 hastalarının kan örneklerinde, semptomlar görülmeye başlandıktan 20 gün sonra, antikorların etkisini yitirdiği gözlemlendi. Araştırmada antikorlar gitse de hafıza B hücrelerinin kalmaya devam ettiği, bu hücrelerin Kovid-19'a karşı 8 ay bağışıklık sağladığı ifade edildi.

    CORONA VİRÜS AŞISI
    Monash Üniversitesinden immünolog Menno Van Zelm, aşının yarattığı bağışıklığın ne kadar süreceği konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirterek, yürüttükleri araştırmanın, aşının uzun vadede koruma sağlayacağına dair büyük bir umut verdiğini dile getirdi.

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    Haberler Dünya Bildiğiniz her şeyi unutun! Ne 1 ay ne 3 ay! Koronavirüs hastalarının bağışıklığı ne kadar sürüyor?