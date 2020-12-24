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    • Dünya
    • 24.12.2020 23:46
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    • 24.12.2020 23:46
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    'nin Londra Büyükelçiliği açıkladı: 'den Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı

    Londra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk vatandaşları ve 'de ikamet izni bulunan yabancılar için 'den Türkiye'ye özel izinli uçuşların başladığı açıklandı.

    AA
    Özel izinli uçuşlar başladı! Türk vatandaşları...

    'nin Londra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, uçuşlardan sadece Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancılar yararlanabilecek.

    Türkiye'ye varışlarında yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi yapılacak yolcular, 7 gün boyunca karantinaya girecek.

    DOĞRUDAN SATIN ALINABİLECEK
    Özel izinli uçuşların biletleri, ilgili havayolu firmalarından doğrudan satın alınabilecek.

    Türkiye, 'de COVID-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından bu ülkeyle olan seyahatlere kısıtlama getirmişti.

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    Haberler Dünya Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği açıkladı: İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı