Ancak bazı iddialara göre, Melaniea Trump'ın paylaştığı fotoğraf aslında geçen yıl Londra'da çekilmiş fotoğrafın fotoşop programıyla birleştirildiği düşünülüyor.

İddialarla ilgili yorum değerlendirmede bulunan New York Film Akademisi'nden fotoğraf uzmanı David Mager, 'Bana göre bu fotoğrafların sahne olduğunun en büyük kanıtı temas gölgesinin olmaması' dedi. Mager şöyle devam etti: 'Her ikisi için, özellikle de First Lady'de, saç çizgisinde kesinlikle bir kâğıt kesimi hissi var. Dikkat edin, yakınlaştırırsanız, koluyla ceketi arasında gerçekten bir temas olmadığını görebilirsiniz.'