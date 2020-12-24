Ruhani'nin kışkırtıcı sözleri, Trump'ın görevden ayrılmasına ve bir dönemlik başkanlığı sırasında ve öncesinde gerçekleştirdiği eylemler için federal ve eyalet yetkililerinin yanı sıra özel şikayetçilerin de hukuki ve cezai yasal işlemleriyle karşı karşıya kalma olasılığına 4 hafta kala geldi.

Trump yönetimi, İran'ı ve diğer dünya güçlerini kapsayan 2015 nükleer anlaşmasından çekilerek İran ekonomisini hedef alan bir "maksimum baskı" politikası başlatmıştı.