Anlaşmanın bu aşamadan sonra İngiliz parlamentosu, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor.

Sky News'un iki taraftan yetkililere dayandırdığı haberinde anlaşmanın, geçiş sürecinin tamamlanacağı yıl sonundan birkaç gün önce sağlandığına dikkat çekildi.

Daha önce yayınlanan haberlere göre, müzakerelerde hem Londra hem de Brüksel tarafından ortaya koyulan "kırmızı çizgilere" uyuldu.

Buna göre, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun anlaşmayı onaylamak üzere 30 Aralık'ta toplanacak.

TARAFLARIN TAMAMI VARILAN ANLAŞMADAN MEMNUN DEĞİL

Habere göre, bununla birlikte, tarafların tamamı varılan anlaşmadan hoşnut olmadığı belirtiliyor. Buna göre, bu süreçte kurulan Brexit Partisi'nin lideri Nigel Farage, geçiş sürecinin tamamlanmasının sonrasında da ülkesinin AB'nin "çok yakınında" duracak. İskoçya Birinci Bakanı Nicola Sturgeon da, ülkesinin vatandaşların isteği dışında AB'den ayrılmakta olduğunu söyledi.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyordu.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular en zor balıklar olarak öne çıkmıştı.