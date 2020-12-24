Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin gelmesiyle koronavirüs salgını tahmin edilemeyecek bir boyuta ulaştı, Covid-19'un tespit edilen yeni mutasyonu ise özellikle Avrupa'yı temellerinden sarsıyor.
Halihazırda salgının merkez üssü haline gelen Almanya'da koronavirüs ölümlerinde yeni bir zirveye ulaşıldı, bu sabah yapılan açıklamaya göre bir günde 962 can kaybı kayıtlara geçti. Almanya'da daha önce geçen hafta Çarşamba günü 952 ile en yüksek ölüm sayısı açıklanırken, en yüksek vaka sayısı ise 33 bin 777 ile Cuma günü ortaya çıkmıştı.
Almanya'da tespit edilen vaka sayılarında Saksonya eyaleti birinci sırada. Eyaleti kasıp kavuran salgın nedeniyle hastaneler dolup taşarken, acil durum ilan edildi. Saksonya Eyaleti Sağlık Bakanı Petra Köpping'in geçen hafta yaptığı açıklama, hem bir haykırış hem de bir ciddi bir uyarı niteliği taşıyor:
"Pek yakında hastalarımıza bakımını nasıl yapabileceğimizi bilmiyoruz!" Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer de durumun vahametini "İş yoğunluğu açısından Alman hastanelerinde artık bıçak kemiğe dayandı" sözleriyle anlatmaya çalıştı.
İki yetkili de şimdilik 'triyaj' tanımlamasını kullanmadı. Fransızca kökenli bu terim, eleme, seçme, ayırma veya sıralama gibi anlamlara geliyor. Tıp dilindeyse aciliyet veya hayatta kalma ihtimali gibi kriterlere dayanarak, koşul ve kaynakların yetersiz olduğu durumlarda, hasta veya yaralı kişilerin tedavi önceliğinin belirlenmesini tanımlıyor.
Geçtiğimiz Nisan ayında Almanya, bir afet durumunda tıbbi yardımda öncelik sıralamasının saptanmasının gerekli olup olmadığnı tartışmıştı. O günlerde İspanya, İtalya ve Fransa'dan yansıyan görüntüler, Covid-19 hastalarının, yoğun bakım ünitesinde boş yer kalmaması nedeniyle aşırı kalabalık hastane koridorlarında öldüğünü gösteriyordu. Bu görüntüler, tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da da halkı derinden sarstı.
TRİYAJ TARTIŞMALARI ALEVLENDİ
Almanya'da gerek koronavirüs vakalarının gerekse buna bağlı ölümlerin hızla artmasıyla, triyaj tartışmaları yeniden alevlendi. Süddeutsche Zeitung'a demeç veren Alman Disiplinlerarası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği (DIVI) Başkanı Uwe Janssens, vaka sayısının aynı hızla artmaya devam etmesi halinde, yoğun bakım ünitelerinin birkaç hafta içinde kapasite sınırına ulaşabileceğini belirtti.
Özellikle Saksonya eyaletinde durum hayli dramatik. Robert Koch Enstitüsü (RKI), son yedi günde eyalette her 100 bin kişiden 415'ine koronavirüs bulaştığını açıkladı. Bu, Almanya geneline göre neredeyse iki buçuk kat daha fazla.
Alman Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği'nin kayıtlarına göre, enfeksiyon oranlarının özellikle yüksek olduğu bazı bölgelerde, yoğun bakım yataklarının neredeyse tamamı dolu. 21 Aralık 2020 verilerine göre 5 bin 167 hasta şu anda kliniklerde Covid-19 nedeniyle tedavi görüyor. Bunların 2 bin 690'ı entübe ediliyor. 26 bin 824 yoğun bakım yatağının 21 bin 964'ü dolu. Yani boş yatak sayısı sadece 4 bin 860.
CESETLERİ YAKMAYA YETİŞEMİYORLAR
Alman Bild gazetesi ise, bugün Doğu Saksonya'daki Zittau'da ölümlerin artmasıyla birlikte krematoryumların da kapasite sınırına ulaştığını sayfalarına taşıdı.
Habere göre, kentte geçen yıl Aralık ayında 45 kişi yaşamını yitirmişti. Bu yıl ise aynı dönemde koronavirüs nedeniyle can kayıpları 115'e çıktı.
Zittau'daki krematoryumda son 10 günde 70 cesedin yakıldığı belirtilirken, Meissen kentindeki krematoryuma ise bir günde 60 ceset getirildi.
Şimdiye kadar 27 bin 968'e insanın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, Alman medyası yüksek ölüm sayıları nedeniyle cenazelerin yakıldığı bazı krematoryumların kapasitelerini aştığını aktarıyor.
Uluslararası haber ajansı Reuters da bugün Almanya'da tıka basa dolu cesetlerle krematoryumlardan fotoğrafları dünyaya servis etti.
Durumun gittikçe kötüye gittiği Almanya'da, Robert Koch Enstitüsünün (RKI) Başkanı Lothar Wieler gelecek haftaların zor geçeceği uyarısında bulundu.
"Gerçekten önümüzde zor haftalar var. Durum daha da kötüye gidiyor" diyen Wieler, özellikle yaşlı bakım evlerinde yaşayan çok sayıda kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü söyledi.
TÜRKLERE TATİL UYARISI
Ocak ayı ortasına kadar tamamen kapanan ülkede Noel ve yılbaşı kutlamaları yetkilileri endişelendiriyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn, Noel ve yılbaşı tatiline gidecekleri uyardı.
RKI Başkanı Wieler de, seyahate çıkılmaması çağrısında bulundu, "Sıkılaştırılan tedbirler bir haftadan beri yürürlükte. Yeni vakaların, ağır hastaların ve ölüm sayılarının azalması muhtemelen haftalar sürecek" dedi.
Salı günü 24 bin 740 kişiye Covid-19 teşhisi konulan Almanya'da, salgının başından beri koronavirüse yakalananların sayısı 1 milyon 554 bini geçti.