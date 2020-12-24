Alman Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği'nin kayıtlarına göre, enfeksiyon oranlarının özellikle yüksek olduğu bazı bölgelerde, yoğun bakım yataklarının neredeyse tamamı dolu. 21 Aralık 2020 verilerine göre 5 bin 167 hasta şu anda kliniklerde Covid-19 nedeniyle tedavi görüyor. Bunların 2 bin 690'ı entübe ediliyor. 26 bin 824 yoğun bakım yatağının 21 bin 964'ü dolu. Yani boş yatak sayısı sadece 4 bin 860.