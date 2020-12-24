Dünya, İngiltere'deki Coronavirüs mutasyonuna kilitlendi. Tüm ülkelerde "Aşılar işe yarayacak mı?" paniği sürerken Fransa ve Hollanda, test yaptırılması koşuluyla İngiltere'ye seyahat yasağını kaldırdı.
Dünya Sağlık Örgütü ise tüm insanlığı sarsan Coronavirüs'ün merkezini araştırdı. Buna göre virüs, Çin'in Vuhan bölgesinde değil, ilk olarak 27 Ekim 2019 tarihinde İtalya'da ortaya çıktı.
İngiltere'de gıda stoğu azaldı. Market rafları boş kaldı.
Fransa'nın sınırları kapatması sonrası tırlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Dünya Sağlık Örgütü ise tüm insanlığı sarsan Coronavirüs'ün merkezini araştırdı. Buna göre virüs, Çin'in Vuhan bölgesinde değil, ilk olarak 27 Ekim 2019 tarihinde İtalya'da ortaya çıktı.
İngiltere'de gıda stoğu azaldı. Market rafları boş kaldı.
Fransa'nın sınırları kapatması sonrası tırlar uzun kuyruklar oluşturdu.