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    Koronavirüsün mutasyona uğradığını açıklayan 'de gıda sıkıntısı başladı

    Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi 'de de etkisini göstermeye devam ediyor. Virüsün mutasyona uğradığını açıklayan İngiltere'de gıda stoğu azaldı. Market rafları boş kaldı.

    Gıda sıkıntısı başladı
    Dünya, 'deki Coronavirüs mutasyonuna kilitlendi. Tüm ülkelerde "Aşılar işe yarayacak mı?" paniği sürerken ve , test yaptırılması koşuluyla İngiltere'ye seyahat yasağını kaldırdı.

    Dünya Sağlık Örgütü ise tüm insanlığı sarsan Coronavirüs'ün merkezini araştırdı. Buna göre virüs, 'in Vuhan bölgesinde değil, ilk olarak 27 Ekim 2019 tarihinde 'da ortaya çıktı.




    İngiltere'de gıda stoğu azaldı. Market rafları boş kaldı.



    Fransa'nın sınırları kapatması sonrası tırlar uzun kuyruklar oluşturdu.
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