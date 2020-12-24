İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nin Küresel Sağlık bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Trudy Lang, virüslerin mutasyona uğramalarının doğal olduğunu ve bu değişimlerin her zaman virüsü daha öldürücü bir hale getirmediğini söyledi.

Lang, "Evrim açısından değerlendirildiğinde, virüslerin daha fazla insana yayılabilmek için mutasyona uğramaları gerekir. Bir virüs ne kadar kolay yayılırsa o kadar başarılı olur. Virüsün içinde yaşadığı organizmanın ölümünü istemez" dedi.

Güney Afrika Bakanlık Danışma Komitesi Başkanı Prof. Dr. Salim Abdul Karim, 18 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede tespit edilen koronavirüs vakalarında 501.V2'nin artık dominant türe dönüştüğünü belirtti.