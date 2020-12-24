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    • Dünya
    • 24.12.2020 13:32
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    • 24.12.2020 13:32
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    İrlanda'dan flaş açıklama: anlaşması aksamaya karşın bugün tamam

    Son dakika heri... göre İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, son dakika ortaya çıkan bir pürüze karşın, anlaşmasının sağlandığına ilişkin açıklamanın bugün yapılmasının beklendiğini söyledi.

    DHA
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    Coveney Perşembe günü yaptığı açıklamada, ve Avrupa Birliği müzakerecilerinin, bılıkçılık hakları konusunda "ilke olarak" bir uzlaşmaya vardıklarını, ancak halen ayrıntılar üzerinde görüştüklerini vurguladı.

    Coveney, görüşmeler sürdüğü için, Orta Avrupa saatiyle 09:30 için planlanan balıkçılık ile ilgili birifingin ertelendiğini de ekledi.
    Avrupa'nın önde gelen borsalarında endeksler, sonrasına ilişkin ticari ilişkileri düzenleyecek anlaşmanın bugün tamamlanacağına ilişkin beklentilerle açılışta yükseldi.
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