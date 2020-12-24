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    • Dünya
    • 24.12.2020 23:51
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    • 24.12.2020 23:51
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    'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 62 bin 268'e yükseldi

    'da son 24 saatte 21 bin 634 yeni tip koronavirüs (COVID-19) tanısı konuldu, 292 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 62 bin 268'e çıktı.

    AA
    Fransa'da son 24 saatte 21 bin 634 yeni vaka

    Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük COVID-19 vaka sayısı uzun aradan sonra ilk kez 20 bini geçti.

    Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 634 artışla 2 milyon 527 bin 509'a yükselirken COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 292 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 62 bin 268'e çıktı.

    POZİTİF ORANI 3,8
    Son 7 günde hastanede tedaviye alınan 8 bin 731 kişiden 1179'u yoğun bakımda tedavi görüyor.

    Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,8'e indi.

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