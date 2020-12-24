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    • Dünya
    • 25.12.2020 06:09
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    • 25.12.2020 06:09
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    'de korkutan ! Depremin şiddeti 6,3

    'de korkutan bir oldu. Filipinler Volkan ve yapılan açıklamada, Luzon eyaletinin güneybatısındaki Calatagan bölgesinde, yerel saatle sabah 7.43'te 6,3 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi.

    AA
    Filipinler'de korkutan deprem!

    'de korkutan bir oldu.

    Filipinler Volkan ve yapılan açıklamada, Luzon eyaletinin güneybatısındaki Calatagan bölgesinde, yerel saatle sabah 7.43'te 6,3 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi.

    Yerin 74 kilometre derinliğinde tektonik hareketler sonucu meydana geldiği tespit edilen depremin merkez üssü, Calatagan olarak belirlendi.

    Depremin ardından artçı sarsıntıların beklendiğini kaydeden yetkililer, tsunami uyarısında bulunmadı.

    Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı

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    Haberler Dünya Filipinler'de korkutan deprem! Depremin şiddeti 6,3