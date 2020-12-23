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    • 24.12.2020 06:40
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    SON DAKİKA: Trump'tan 'yi sallayan af kararı

    Son dakika haberine göre, Başkanı , soruşturmasında suçlu bulunan ve ile damadı 'in babası 'in de aralarında yer aldığı 26 kişiye daha özel af çıkardı.

    AA
    Trump'tan ABD'yi sallayan af kararı

    Başkanı , soruşturmasında suçlu bulunan ve ile damadı 'in babası 'in de aralarında yer aldığı 26 kişiye daha özel af çıkardı.

    basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın dünkü 20 kişinin ardından bugün 26 kişiye daha özel af çıkardığı belirtildi.

    Trump'ın affettiği isimler arasında 2016'daki seçimlerde kampanya danışmanlığını yapan Paul Manafort ve Roger Stone da yer aldı. Ayrıca Trump, damadı Jared Kushner'in babası olan Charles Kushner'i de affetti.

    Trump, dün de Rusya soruşturması kapsamında suçlu bulunan George Papadopoulos ve Alex van der Zwaan'ın da aralarında yer aldığı 20 kişiye özel başkanlık affı çıkarmıştı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Trump'tan ABD'yi sallayan af kararı