Mutasyonlu koronavirüs İngiltere'nin ardıdnan İsrail'de de görüldü.

İngiltere'de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür koronavirüs (VUI-202012/01) Avrupa alarma geçti ve birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurdu.

"BİRKAÇ DAKİKA ÖNCESİNE KADAR İYİMSERDİK..."

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, "Birkaç dakika öncesine kadar iyimserdik. Artık değiliz. Bu bilgi birkaç dakika önce laboratuvarlarımızdan geldi" diyerek mutasyonlu koronavirüs vakalarının İsrail'de de görüldüğünü duyurdu. İsrail medyası, 4 kişide mutasyonlu koronavirüsün tespit edildiğini bunların 3'ünün İngiltere'den geldiğini bildirdi.