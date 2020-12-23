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    • Dünya
    • 24.12.2020 00:35
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    • 24.12.2020 00:36
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    Mutasyonlu 'nin ardından 'de de görüldü!

    Son dakika haberi... ’de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür  (VUI-202012/01), ’de de ortaya çıktı. İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, “Birkaç dakika öncesine kadar iyimserdik” diyerek, 4 kişide tespit edildiğini açıkladı.

    DHA
    Mutasyonlu koronavirüs İsrail'de de görüldü

    Mutasyonlu 'nin ardıdnan 'de de görüldü.

    İngiltere'de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür koronavirüs (VUI-202012/01) Avrupa alarma geçti ve birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurdu.

    "BİRKAÇ DAKİKA ÖNCESİNE KADAR İYİMSERDİK..."
    İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, "Birkaç dakika öncesine kadar iyimserdik. Artık değiliz. Bu bilgi birkaç dakika önce laboratuvarlarımızdan geldi" diyerek vakalarının İsrail'de de görüldüğünü duyurdu. İsrail medyası, 4 kişide mutasyonlu koronavirüsün tespit edildiğini bunların 3'ünün İngiltere'den geldiğini bildirdi.

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