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    • 24.12.2020 00:25
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    'de son 24 saatte 744 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdi

    'de son 24 saatte 744 kişi, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. COVID-19'un daha hızlı yayılan iki türünün görüldüğü ülkede, 39 bin 237 yeni vaka tespit edildi.

    AA
    İngiltere felaketi yaşıyor! Son 24 saatte...

    verilerine göre, son 24 saate 39 bin 237 COVID-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 149 bin 551'e yükseldi.

    Koronavirüsün daha hızlı yayılan iki türünün tespit edildiği 'de, virüs nedeniyle son 24 saatte 744 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 69 bin 51'e ulaştı.

    TOPLAM TEST SAYISI 49 MİLYONA YAKLAŞTI
    Bir günde 453 bin 903 test yapıldı, toplam test sayısı 48 milyon 926 bin 548 oldu.

    Ülkede, virüs nedeniyle 20 bin 917 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 1529'u yoğun bakımda bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya İngiltere'de son 24 saatte 744 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdi