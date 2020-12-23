7 askerin hayatına mal olan saldırının ardından operasyon: Nijer'de 56 terörist etkisiz hale getirildi

Nijer Ordusunun Facebook hesabından yapılan açıklamada, 7 askerin hayatına mal olan saldırının ardından Mali sınırına operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 56 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 13'ünün de yakalandığı kaydedildi.

7 ASKER ÖLMÜŞTÜ...

Hafta başında askerleri taşıyan araç, Mali sınırında yer alan Tillaberi bölgesinde teröristlerce pusuya düşürülmüş, olayda 7 asker yaşamını yitirmişti.

Bu, Mali ve Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi'de aralık başından beri gerçekleşen üçüncü saldırı olmuştu.

Tillaberi, aralığın ilk haftasında 2 saldırıya sahne olmuş, 4 asker hayatını kaybetmişti.

Bölgede, 2017'den bu yana yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.



