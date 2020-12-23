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    • 24.12.2020 00:00
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    7 askerin hayatına mal olan saldırının ardından operasyon: Nijer'de 56 terörist etkisiz hale getirildi

    Nijer, Mali sınırında askeri araca düzenlenen ve 7 askerin hayatına mal olan saldırının ardından 56 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonda 13 terörist de yakalandı.

    AA
    Nijer'de 56 terörist etkisiz hale getirildi

    Nijer Facebook hesabından yapılan açıklamada, 7 askerin hayatına mal olan saldırının ardından Mali sınırına operasyon düzenlendiği belirtildi.

    Operasyonda, 56 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 13'ünün de yakalandığı kaydedildi.

    7 ASKER ÖLMÜŞTÜ...
    Hafta başında askerleri taşıyan araç, Mali sınırında yer alan Tillaberi bölgesinde teröristlerce pusuya düşürülmüş, olayda 7 asker yaşamını yitirmişti.

    Bu, Mali ve sınırında yer alan Tillaberi'de aralık başından beri gerçekleşen üçüncü saldırı olmuştu.

    Tillaberi, aralığın ilk haftasında 2 saldırıya sahne olmuş, 4 asker hayatını kaybetmişti.

    Bölgede, 2017'den bu yana yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

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