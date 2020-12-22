



POTUS'UN 33,2 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR!

"@Potus"un 33,2 milyon takipçisi bulunuyor. Çoğunlukla kişisel Twitter hesabını kullanan Trump'ı ise 88,5 milyon sosyal medya kullanıcısı takip ediyor.