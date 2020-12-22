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    • Dünya
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    • 22.12.2020 22:17
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    'dan "@Potus" hamlesi: 33,2 milyonluk hesap sıfırlanıp 'a verilecek

    platformu , resmi başkanlık hesabı 33,2 milyon takipçisi bulunan "@Potus"u başkanlığına seçilen ve 2021'de göreve başlayacak 'a sıfır takipçiyle devredecek.

    AA



    Twitter'ın, 20 Ocak 2021'de göreve başlayacak Biden'a yönelik bilgilendirmesine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın takipçileri, Biden'ın ve Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesaplarına aktarılmayacak.



    SIFIRLANACAK
    Biden yönetimi, ABD başkanlık hesabı "@Potus"u sıfır takipçiyle devralacak.



    Joe Biden'ın şu an kişisel Twitter hesabında 21,7 milyon takipçisi bulunuyor.



    POTUS'UN 33,2 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR!
    "@Potus"un 33,2 milyon takipçisi bulunuyor. Çoğunlukla kişisel Twitter hesabını kullanan Trump'ı ise 88,5 milyon sosyal medya kullanıcısı takip ediyor.
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    Haberler Dünya Twitter'dan "@Potus" hamlesi: 33,2 milyonluk hesap sıfırlanıp Joe Biden'a verilecek